O encerramento das quartas de final da Copa Libertadores Feminina, disputado neste domingo, 25, definiu os dois últimos semifinalistas da competição continental. Em sua primeira participação na história do torneio, o Cruzeiro superou o Libertad/Limpeño por 3 a 0 e assegurou classificação inédita. Mais cedo, o Olimpia garantiu sua vaga ao vencer o Deportivo Cali por 1 a 0 com gol nos acréscimos da segunda etapa.
Deportivo Cali 0 x 1 Olimpia
No primeiro jogo do dia, Deportivo Cali e Olimpia travaram um duelo equilibrado e sem gols durante a maior parte do tempo regulamentar. O placar foi mantido zerado na etapa inicial e seguiu empatado até os minutos finais do segundo tempo.
A definição do confronto ocorreu aos 46 minutos da etapa complementar, quando Luján Ortiz Olmedo balançou as redes para a equipe paraguaia e decretou o triunfo por 1 a 0, carimbando a passagem do Olimpia para a semifinal.
Cruzeiro 3 x 0 Libertad/Limpeño
O Cruzeiro construiu a vitória por 3 a 0 sobre o Libertad/Limpeño na etapa final. Após um primeiro tempo fechado e sem gols, a equipe celeste abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo, com Vanessa. Cinco minutos depois, aos 13, a própria Vanessa deu a assistência para Letícia Alves ampliar a contagem. No final do duelo, aos 42 minutos, Byanca Brasil converteu cobrança de pênalti e selou o placar em 3 a 0.
Com o gol marcado, Byanca Brasil se isolou na artilharia da Libertadores Feminina com cinco gols, sendo três deles anotados na mesma partida contra o Bolívar, na fase de grupos.
Chaveamento e datas das semifinais
Com os quatro semifinalistas definidos, a Conmebol confirmou o cronograma dos confrontos da próxima fase:
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Terça-feira (27), às 21h00: Corinthians x Independiente Santa Fe
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Quarta-feira (28), às 18h00: Cruzeiro x Olimpia