O Bayern de Munique superou o Paris Saint-Germain por 2 a 1 no final da tarde desta terça-feira, 10, no Parque dos Príncipes, em duelo válido pela quarta rodada da fase de liga da Champions League feminina. As alemãs construíram a vantagem na primeira etapa com gol contra da goleira Katarzyna Kiedrzynek e tento de Klara Bühl, enquanto as francesas descontaram no segundo tempo em cobrança de pênalti de Paulina Dudek. A atacante Franziska Kett foi o destaque do confronto, eleita a craque da partida pela atuação ofensiva pelo lado bávaro.
Eficiência alemã e infelicidade parisiense no primeiro tempo
Os primeiros 45 minutos no Parque dos Príncipes começaram com tensão na arbitragem após revisão de lance aos 8 minutos que descartou pênalti para o time bávaro. Impondo volume pelos lados e aproveitando os erros de saída do PSG, o Bayern abriu o marcador aos 29 minutos, quando a goleira Kiedrzynek cometeu falha e mandou contra as próprias redes. Bem postadas na contenção diante de um adversário faltoso e advertido com cartões amarelos, as visitantes aceleraram antes do intervalo: aos 40 minutos, Pernille Harder achou passe para Klara Bühl finalizar com precisão e assinar o segundo tento da equipe alemã.
Resposta francesa de pênalti, tensão final e tabela
Na volta dos vestiários, o PSG adotou postura mais agressiva e conseguiu diminuir aos 20 minutos, quando Paulina Dudek converteu penalidade máxima cometida minutos antes por Olga Carmona. O técnico das donas da casa promoveu cinco alterações consecutivas no ataque para tentar o abafa, enquanto o Bayern respondeu com substituições no setor de meio-campo para travar a articulação rival e gastar o relógio, rendendo amarelo por cera para Franziska Kett aos 43 minutos. Apesar da pressão nos acréscimos, a defesa bávara sustentou a vitória fora de casa.
O triunfo leva o Bayern de Munique aos 8 pontos, alcançando a vice-liderança da competição europeia e mantendo-se na zona de vaga direta para as quartas de final. O PSG estaciona com 5 pontos e cai para a nona posição, entrando na faixa de repescagem. Os dois times voltam a campo no sábado, 14, pelos seus campeonatos nacionais: o PSG disputa o clássico contra o Marseille pela Première Ligue, às 17h, enquanto o Bayern visita o Wolfsburg pela Frauen-Bundesliga, às 13h55. Pela Champions League, o clube francês visita o Chelsea na quarta-feira, 18, às 17h, e as alemãs viajam para enfrentar o Austria Wien na quinta-feira, 19, às 14h45.