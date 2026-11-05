O Bayern de Munique oficializou a renovação de contrato do atacante Harry Kane por mais duas temporadas. Vencedor da Bola de Ouro, o centroavante inglês estendeu seu vínculo com o clube alemão até 30 de junho de 2029. Em comunicado divulgado pelo clube, o atacante celebrou a extensão contratual.
“Não precisei pensar muito sobre isso. Estou no melhor lugar onde poderia estar. Este é o melhor momento da minha vida. Estou mantendo o foco, e o último ano foi incrível. No momento, me sinto realmente em casa e espero que continue assim por muito tempo”, afirmou Harry Kane em comunicado publicado no site oficial do clube.
Como a diretoria avalia a permanência do atacante
A cúpula do clube bávaro destacou o peso institucional e esportivo de garantir a permanência de sua principal referência ofensiva na Bundesliga a longo prazo.
“Para nós, é obviamente um contrato importante para um jogador de grande porte. Os valores são condizentes com isso. Harry nos deu muita alegria nos últimos três anos e provou que vale cada centavo”, iniciou Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern de Munique, em comunicado publicado no site oficial do clube.
“É assim que também vemos o futuro. Estamos muito otimistas de que essa história está longe de terminar, e quem sabe o que acontecerá em 2029”, adicionou.
Contratado em 2023, Kane segue desempenhando papel central no setor ofensivo da equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany. O atacante soma 156 gols e 41 assistências em 161 jogos pelo Bayern, além de cinco títulos conquistados: duas Bundesliga (2024/25 e 2025/26), duas Supercopas da Alemanha (2025/26 e 2026/27) e uma Copa da Alemanha (2025/26).