O topo da tabela do Campeonato Alemão segue inalterado. Neste sábado, 31, em confronto direto pela oitava rodada, o Bayern de Munique recebeu o Borussia Dortmund na Allianz Arena e empatou por 2 a 2.

Em uma partida marcada por reviravoltas, os donos da casa estiveram à frente do placar por duas vezes, mas viram o atacante Fábio Silva sair do banco para decretar a igualdade aos 44 minutos do segundo tempo, frustrando a torcida local em uma tarde de pênalti desperdiçado por Harry Kane.

VAR em ação e vantagem bávara

Sob frio de seis graus em Munique e após uma homenagem a Harry Kane, eleito o melhor do mundo, o Bayern de Munique assumiu o controle da posse de bola desde o apito inicial. O técnico Aaron Danks, no entanto, precisou lidar com problemas médicos cedo, perdendo Ismael Saibari e Serge Gnabry por lesão antes dos 32 minutos.

O Borussia Dortmund, dono da melhor defesa da competição, apostava em transições rápidas e chegou a balançar a rede aos 33 minutos com Jobe Bellingham, mas o árbitro, com auxílio do VAR, anulou o lance por falta de Carney Chukwuemeka no goleiro Urbig.

A resposta bávara foi imediata: aos 38, Michael Olise roubou a bola no meio e acionou Konrad Laimer, que invadiu a área, parou em defesa de Kobel, mas aproveitou o próprio rebote para abrir o placar.

Pênalti perdido e reação visitante

O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Aos dez minutos, após cobrança de escanteio, a bola tocou na mão de Felix Nmecha dentro da área. Harry Kane foi para a cobrança do pênalti, mas acertou o travessão.

O erro custou caro pouco depois. Aos 15 minutos, Schlotterbeck desarmou no meio-campo, Chukwuemeka serviu Serhou Guirassy e o camisa nove bateu de primeira no canto direito para empatar.

A igualdade durou pouco. Aos 21, Kimmich inverteu a jogada, Kane escorou de cabeça e o zagueiro Dayot Upamecano apareceu livre no segundo poste para recolocar o Bayern em vantagem.

Golpe no fim e trave salvadora

Buscando matar o jogo, o Bayern continuou pressionando e viu Kane acertar a trave esquerda de Kobel aos 30 minutos. O Borussia Dortmund, por sua vez, não desistiu e encontrou o empate na reta final. Aos 44 minutos, com assistência de Konstantinos Karetsas, o português Fábio Silva, que havia entrado na vaga de Nmecha, aproveitou a sobra na área, dominou girando e chutou cruzado para vencer Urbig e fazer 2 a 2.

Publicidade Continua após a publicidade

No último lance da partida, aos 49, Lennart Karl ainda acertou o travessão do Dortmund, mas o placar permaneceu inalterado.

Com o resultado, o Bayern de Munique chega a 18 pontos e se mantém na primeira colocação do Campeonato Alemão, superando o próprio Borussia Dortmund, que também soma 18 pontos e segue na vice-liderança. Contando este jogo, o time de Munique acumula três vitórias e dois empates nos últimos cinco compromissos pela competição, enquanto a equipe de Dortmund soma duas vitórias e três empates no mesmo recorte.

O Bayern volta a campo na terça, 3, contra o Atlético de Madrid, pela Uefa Champions League 2026/27. Já o Borussia Dortmund joga na quarta, 4, diante do Betis, também pelo torneio continental.