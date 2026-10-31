O Borussia M’Gladbach empatou em 0 a 0 com o Paderborn na manhã deste sábado, 31, no Borussia-Park, em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27. A partida foi marcada pelo equilíbrio nas ações ofensivas e por um gol dos donos da casa que acabou anulado pela arbitragem de vídeo ainda na primeira etapa, mantendo o placar zerado até o apito final.

VAR entra em ação no primeiro tempo

O Paderborn terminou a partida com maior posse de bola, registrando 57% contra 43% do Borussia M’Gladbach. Apesar do menor tempo com a bola, os mandantes protagonizaram o lance de maior impacto da etapa inicial. Aos 35 minutos, o Borussia MGladbach chegou a balançar as redes, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado.

O primeiro tempo também registrou cartões amarelos para Tom Baack, do Paderborn, aos 29 minutos, e Daiki Hashioka, do time da casa, aos 41.

Goleiros garantem o zero no placar

Na segunda etapa, as duas equipes buscaram movimentar o placar, refletindo o equilíbrio nas estatísticas de finalizações: foram 12 chutes do Borussia M’Gladbach contra 13 do Paderborn ao longo do jogo.

O empate sem gols se sustentou graças ao desempenho dos goleiros. Batz, pelo lado do Gladbach, e Noll, pelo Paderborn, viram as defesas serem exigidas e terminaram a partida com quatro defesas cada, neutralizando as quatro finalizações no alvo de cada equipe.

O segundo tempo foi marcado por diversas substituições e mais cartões amarelos: Fabio Cristian Chiarodia foi advertido pelo Gladbach, enquanto Tjark Scheller e Laurin Ulrich receberam amarelo pelo Paderborn.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Borussia M’Gladbach chega a quatro pontos e permanece na 18ª colocação do Campeonato Alemão. Contando este jogo, a equipe soma uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco rodadas da competição. Já o Paderborn vai a nove pontos e ocupa o 12º lugar na tabela, com um retrospecto recente de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo torneio.

Publicidade Continua após a publicidade

O Borussia M’Gladbach volta a campo na próxima sexta-feira, 6, quando visita o Hamburgo. O Paderborn joga no próximo sábado, 7, em casa, contra o Eintracht Frankfurt. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Alemão.