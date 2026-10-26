No último sábado, 24, o brasileiro Arthur completou 50 jogos na Bundesliga, em vitória do Werder Bremen sobre o Mainz, por 3 a 2, fora de casa.

Contratado por empréstimo junto ao Bayer Leverkusen, o lateral chegou ao time em setembro e, depois que estreou, o clube não perdeu nenhuma partida: são seis jogos de invencibilidade, números que dão à equipe comandada por Daniel Thioune, o melhor início de temporada desde o retorno à elite alemã.

Na partida contra o Mainz, o atleta, que é ambidestro, teve papel fundamental para a vitória e participou diretamente de dois dos três gols do Werder Bremen, jogando cada tempo em uma lateral. No primeiro gol, Arthur fez bela jogada pela direita e sofreu o pênalti, que foi convertido por Füllkrug. No segundo tempo, agora pela esquerda, o brasileiro puxou contra-ataque em velocidade e, ao chegar na linha de fundo, tocou a bola para trás. Após desvio da marcação, Ludovit Reis finalizou e anotou o terceiro gol da agremiação visitante.

Com isso, Arthur ganhou destaque no Bild, principal jornal da Alemanha, que ressaltou a participação ofensiva e versatilidade demonstrada por ele na vitória sobre o Mainz.

“O brasileiro Arthur (23), emprestado pelo Leverkusen, teve uma atuação sólida na vitória do Werder Bremen por 3 a 2 sobre o Mainz. Ele participou da construção de dois gols e impressionou mesmo atuando em uma posição incomum para ele. Arthur passou a jogar na esquerda após a substituição de Olivier Deman (26/problemas no pé) e se mostrou um verdadeiro motor para a equipe”, pontuou o tradicional jornal alemão.

O veículo também trouxe em sua matéria os elogios emitidos pelo técnico Daniel Thioune: “Arthur já está familiarizado com a posição por conta de passagens anteriores e estamos gostando muito de tê-lo em campo agora. Ele apareceu repetidamente na área e criou oportunidades de gol”, disse o treinador do Werder Bremen que, em entrevista recente ao canal GOAT, já tinha dito que o lateral possui condições de voltar à seleção brasileira.

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Arthur chegou à Alemanha em 2023, após se destacar na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e estrear na seleção brasileira principal sob o comando de Ramon Menezes. À época, foi a venda mais cara da história do América-MG. O atleta conquistou logo de cara o título inédito da Bundesliga com o Bayer Leverkusen, além da Copa da Alemanha e Supercopa da Alemanha.

Com a camisa do Werder, além da invencibilidade e das boas atuações, Arthur também tem se destacado na parte física. Em partida contra Padeborn, no dia 17 de outubro, atingiu 35,37 km/h e se tornou o jogador mais rápido do clube na atual temporada.

Aos 23 anos e com a vantagem de jogar nas duas laterais, Arthur se desponta como mais uma possibilidade para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. O treinador italiano realiza a convocação para os amistosos contra Japão e Singapura na próxima quinta-feira, 29.