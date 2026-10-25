O Hoffenheim construiu uma vitória contundente na reta final e superou o Bayer Leverkusen por 3 a 0 na manhã deste domingo, 25, na PreZero Arena, em Sinsheim. Em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Alemão, os donos da casa apostaram na eficiência ofensiva e contaram com o brilho de jogadores que vieram do banco de reservas para definir o placar nos últimos 15 minutos de partida.

Volume ofensivo contra posse de bola

O cenário tático do confronto opôs duas estratégias distintas. Enquanto o Bayer Leverkusen, comandado por Carles Martínez, controlou a posse de bola (58%), foi o time da casa que levou real perigo

O Hoffenheim registrou 20 finalizações totais contra apenas nove dos visitantes, exigindo três defesas do goleiro Flekken ao longo do duelo. A equipe visitante, por sua vez, acertou o alvo apenas uma vez, parando em intervenção de Baumann.

Substituições decidem na reta final

O placar só foi movimentado na segunda etapa, após as mexidas do técnico Ilzer. Aos 20 minutos, Andrej Kramarić entrou na vaga de Adam Hložek e mudou a história do jogo. Aos 32, após o VAR revisar e confirmar a marcação de um pênalti a favor do Hoffenheim, o próprio Kramarić foi para a cobrança e abriu o marcador.

Dez minutos depois, o atacante apareceu novamente, desta vez dando a assistência para Alexander Prass ampliar a vantagem.

Vermelho direto e gol nos acréscimos

Logo após marcar o segundo gol, Alexander Prass acabou recebendo cartão vermelho direto aos 46 minutos, deixando o Hoffenheim com um a menos. Mesmo em desvantagem numérica nos acréscimos, os mandantes ainda encontraram tempo para fechar a conta. Aos 50 minutos, Max Moerstedt, que também havia saído do banco de reservas aos 39 minutos, balançou as redes e decretou o 3 a 0 definitivo.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Hoffenheim chega a nove pontos e assume a 10ª colocação na tabela, somando agora, contando este jogo, três vitórias nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Bayer Leverkusen, que estaciona nos 13 pontos, permanece no 4º lugar.

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As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 31, pelo Campeonato Alemão: o Hoffenheim visita o Werder Bremen, enquanto o Leverkusen recebe o Stuttgart. No dia 5, ambos têm compromissos pela Uefa Europa League, com o Hoffenheim encarando o Crystal Palace e o Leverkusen jogando contra o Olympique M.