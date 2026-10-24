O Werder Bremen conquistou uma importante vitória fora de casa ao superar o Mainz por 3 a 2 na manhã deste sábado, 24, na MEWA Arena. Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Alemão, os visitantes construíram a vantagem cedo e souberam segurar o resultado em um confronto marcado pelo equilíbrio nas ações ofensivas. Com o triunfo, o time de Bremen ultrapassou o próprio adversário na tabela de classificação.

Vantagem construída na bola parada

O Werder Bremen, comandado pelo técnico Thioune, não demorou a movimentar o placar. Logo aos 7 minutos, Niclas Füllkrug converteu cobrança de pênalti para abrir o marcador. Aos 25 minutos, o cenário se repetiu: novo pênalti a favor dos visitantes e mais uma vez Füllkrug foi para a cobrança, ampliando a vantagem.

O Mainz, atuando no esquema 3-5-2 sob as ordens de Fischer, reagiu ainda na etapa inicial. Aos 33 minutos, Anthony Caci balançou as redes após receber assistência de Sheraldo Becker, recolocando os donos da casa na partida antes do intervalo.

Trocação na etapa final

O segundo tempo manteve o ritmo acelerado e refletiu o equilíbrio apontado pelas estatísticas, que registraram oito finalizações no alvo para cada lado e uma leve vantagem de posse de bola para o Mainz (53% a 47%). Aos 61 minutos, Ludovit Reis marcou o terceiro gol do Werder Bremen, aproveitando passe de Marco Grüll.

A resposta do Mainz foi imediata. Apenas dois minutos depois, aos 63, Lee Jae-Sung descontou novamente para os mandantes, desta vez com assistência de Anthony Caci, que já havia marcado no primeiro tempo. Apesar das substituições promovidas pelas duas equipes na reta final e dos cartões amarelos distribuídos, o placar de 3 a 2 se manteve até o apito final.

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Tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Werder Bremen chega a 12 pontos e assume a 6ª colocação do Campeonato Alemão. A equipe mantém uma sequência positiva na competição, somando duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos. Já o Mainz, que estacionou nos 10 pontos, cai para o 7º lugar e amarga sua terceira derrota nas últimas cinco rodadas do torneio.

O Mainz volta a campo na próxima sexta-feira, 30, quando visita o Elversberg. No dia seguinte, sábado, 31, o Werder Bremen atua em casa diante do Hoffenheim. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Alemão.