O RB Leipzig venceu o Elversberg por 4 a 0 na manhã deste sábado, 24, na Red Bull Arena Leipzig, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Alemão. Após um primeiro tempo sem gols, os donos da casa construíram o placar na etapa final, com destaque para a participação decisiva dos jogadores que saíram do banco de reservas.

Segundo tempo avassalador e força do banco

Com 56% de posse de bola e 12 finalizações ao longo do jogo, o RB Leipzig precisou esperar o retorno do intervalo para balançar as redes. Aos 48 minutos, Tidiam Gomis abriu o placar, com assistência de Antonio Nusa. A partir daí, as substituições do técnico Demichelis definiram o ritmo da partida.

Rômulo José Cardoso da Cruz, que entrou no lugar de Andrija Maksimović aos 45 minutos do primeiro tempo, ampliou a vantagem aos 66 minutos, novamente com passe de Nusa. Aos 84 minutos, foi a vez de Christoph Baumgartner, que substituiu Ezechiel Banzuzi, marcar o terceiro gol após assistência de Brajan Gruda, outro jogador acionado na etapa final. Já aos 94 minutos, Rômulo apareceu mais uma vez para fechar a conta, desta vez recebendo passe de Abdoul Kone, que também entrou na reta final.

Cenário na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o RB Leipzig chega a 12 pontos e ocupa a quinta colocação no campeonato. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas pela competição. O Elversberg permanece com 10 pontos, na oitava posição, acumulando uma vitória, um empate e três derrotas em sua sequência recente no torneio.

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O RB Leipzig volta a campo no sábado, 31, contra o Schalke 04, pelo Campeonato Alemão. No dia 4, a equipe enfrenta o Manchester City, pela Uefa Champions League. Já o Elversberg joga na sexta-feira, 30, contra o Mainz, e no dia 7, contra o Borussia Dortmund, ambos pelo Campeonato Alemão.