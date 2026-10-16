Nesta sexta-feira, 16, o Eintracht Frankfurt derrotou o Colônia por 1 a 0 no Deutsche Bank Park, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Alemão. O único gol do confronto foi marcado por Younes Ebnoutalib, aos 32 minutos do segundo tempo, garantindo os três pontos para os donos da casa.

Números do confronto e primeiro tempo

O Eintracht Frankfurt, comandado pelo técnico A. Hütter em um 4-4-2, terminou a partida com 56% de posse de bola e 14 finalizações totais, sendo sete no alvo.

Do outro lado, o Colônia, armado por René Wagner no 5-3-2, arriscou nove chutes, acertando três na meta defendida por N. Atubolu, que registrou três defesas.

O goleiro visitante, M. Schwäbe, viu sua equipe ser mais atacada e encerrou o jogo com seis defesas. A primeira etapa teve três cartões amarelos: Mario Götze e Lilian Brassier foram advertidos pelo lado mandante, enquanto Ísak Bergmann Jóhannesson recebeu o cartão pelo Colônia.

Substituição decisiva define o placar

O zero saiu do placar na reta final da partida, logo após alterações nas duas equipes. Aos 26 minutos da etapa complementar, Noel Aseko entrou no lugar de Mario Götze no Eintracht Frankfurt.

Apenas seis minutos depois, aos 32, Aseko forneceu a assistência para Younes Ebnoutalib balançar as redes e decretar a vitória.

O jogo, que teve 17 faltas cometidas pelo Colônia contra oito do time da casa, ainda registrou um último cartão amarelo para o visitante Borna Sosa, aos 49 minutos do segundo tempo.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Eintracht Frankfurt chega a oito pontos e passa a ocupar a 8ª colocação na tabela de classificação, somando agora um retrospecto recente equilibrado em seus últimos cinco jogos.

O Colônia, que iniciou a rodada à frente do rival, estaciona nos sete pontos e fica no 11º lugar. Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Eintracht Frankfurt volta a campo no sábado, 24 de outubro, contra o Borussia Dortmund. No mesmo dia, o Colônia atua diante do Schalke 04.