O Stuttgart venceu o Werder Bremen por 1 a 0 na tarde deste sábado, na MHP Arena, em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27. A equipe mandante construiu o resultado logo nos minutos iniciais e contou com uma atuação segura de seu sistema defensivo para segurar a vantagem diante do maior volume ofensivo dos visitantes.

Gol rápido e volume visitante

O placar foi movimentado logo aos sete minutos do primeiro tempo. Maximilian Mittelstädt balançou as redes para o Stuttgart, aproveitando a assistência de Grischa Prömel. A partir da desvantagem, o Werder Bremen, comandado pelo técnico Thioune em um esquema 4-2-3-1, passou a ter mais a posse de bola, terminando a partida com 57% de controle e trocando 594 passes contra 450 dos donos da casa.

Apesar do domínio na posse, os visitantes esbarraram na eficiência defensiva do Stuttgart. O Werder Bremen finalizou 23 vezes ao longo do jogo, sendo seis no alvo, mas viu o goleiro Seimen trabalhar bem. O titular da meta do Stuttgart encerrou a partida com seis defesas registradas. Do outro lado, o goleiro Hein fez quatro intervenções nas 13 finalizações totais da equipe mandante.

Cartões e substituições

O confronto teve um cenário disciplinar distinto entre as equipes. Enquanto o Stuttgart terminou os 90 minutos sem receber advertências, o Werder Bremen acumulou três cartões amarelos: Niclas Füllkrug e Olivier Deman na primeira etapa, e Marco Grüll no segundo tempo.

Na etapa final, os técnicos Hoeneb e Thioune promoveram diversas alterações para renovar o fôlego das equipes, com cinco substituições para os donos da casa e três para os visitantes, mas o placar de 1 a 0 permaneceu inalterado até o apito final.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Stuttgart chega a 12 pontos e ocupa a 8ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Werder Bremen, que estaciona nos 15 pontos e fica no 5º lugar, sofre sua primeira derrota após uma sequência recente que contava com duas vitórias e dois empates no torneio.

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana pelo Campeonato Alemão. O Stuttgart visita o Schalke 04 no dia 21, antes do compromisso pela Uefa Champions League no meio da semana. O Werder Bremen joga dia 22, quando enfrenta o Hamburgo.