O Bayern de Munique confirmou seu favoritismo e venceu o Mainz por 2 a 1 na manhã deste sábado, na MEWA Arena, pela nona rodada do Campeonato Alemão. Em uma partida onde controlou as ações com 70% de posse de bola e 26 finalizações, o time visitante construiu o resultado com gols de Joshua Kimmich e Lennart Karl, ambos com assistências de Harry Kane. O placar garantiu a manutenção da ponta da tabela para os bávaros, que seguem invictos na competição, mesmo sem a presença do técnico Vincent Kompany, afastado para se recuperar de uma meningite.

Domínio bávaro e susto com Neuer

A equipe de Munique ditou o ritmo desde os primeiros minutos, girando a bola no campo ofensivo com paciência. A superioridade se transformou em vantagem aos 14 minutos: Kane recuperou a bola no ataque e serviu Kimmich, que bateu bonito de fora da área. A finalização atingiu 108 km/h, sem chances para o goleiro Zentner. O Mainz, que apostava em raras investidas, chegou a balançar a rede aos 40 minutos com Lee Jae-Sung, após uma saída estranha de Manuel Neuer. No entanto, o VAR semiautomático flagrou impedimento no lance e o gol foi anulado. O fim do primeiro tempo trouxe uma preocupação para os líderes. Neuer, que completava a marca histórica de 550 jogos pela Bundesliga — o quinto maior registro da história do torneio —, sentiu uma lesão e precisou ser substituído no intervalo por Jonas Urbig, aumentando a lista do departamento médico do clube.

Kane garçom e pressão até o fim

Na volta para a segunda etapa, o panorama não mudou. Aos 12 minutos, Kane apareceu novamente como garçom, ajeitando para Lennart Karl fazer um arremate perfeito e ampliar o marcador. O Bayern seguiu empilhando chances e quase transformou a vitória em goleada na reta final. Aos 39, Alphonso Davies finalizou cruzado e Gruber salvou em cima da linha. No minuto seguinte, Upamecano cabeceou no travessão. Apesar do volume ofensivo dos visitantes, o Mainz conseguiu descontar nos acréscimos. Aos 47 minutos, após cruzamento da esquerda, Phillip Tietz, que havia entrado no segundo tempo, ganhou no alto e marcou o gol dos donos da casa, fechando o placar.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Bayern de Munique chega aos 21 pontos e segue na primeira colocação do Campeonato Alemão, ostentando um balanço de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos do torneio, contando este. Já o Mainz permanece no 10º lugar com 10 pontos, amargando sua quarta derrota nas últimas cinco rodadas da competição. Após a pausa para a Data Fifa, as equipes voltam a campo pela liga nacional. O Bayern de Munique recebe o Colônia na sexta-feira, dia 20 de novembro. O Mainz joga no domingo, dia 22, quando visita o Augsburg.