O atacante brasileiro Isaac Tommich, revelado nas categorias de base do Atlético-MG e natural de Governador Valadares (MG), assumiu a liderança isolada da artilharia da Copa da Croácia. Defendendo o NK Istra 1961, o atleta balançou as redes cinco vezes em ap enas duas partidas, garantindo a classificação de sua equipe para as quartas de final do torneio eliminatório.
O protagonismo do centroavante na copa nacional começou na fase de 16 avos de final, quando anotou um hat-trick na vitória por 5 a 0 sobre o Zagorec Krapina. Em seguida, pelas oitavas de final no estádio Aldo Drosina, Isaac marcou mais dois gols no triunfo por 3 a 0 diante do Neretva Metković.
Trajetória da base mineira até o futebol europeu
Antes de se destacar no futebol europeu, Isaac iniciou sua trajetória nas divisões de base do projeto Coopvale, no Leste de Minas, antes de ingressar no Atlético-MG. Pelo elenco profissional do clube mineiro, estreou em abril de 2023 contra o Libertad, pela Copa Libertadores, após se destacar como o principal artilheiro da categoria sub-20.
Posteriormente, o atacante passou pelo Nacional da Madeira, em Portugal, e foi contratado pelo Hellas Verona, da Itália. O clube italiano acertou seu empréstimo ao NK Istra 1961 para a disputa da elite croata.