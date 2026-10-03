A Inglaterra não tomou conhecimento da Croácia e aplicou uma goleada de 7 a 0 neste sábado, 3, no Stadion Rujevica, em Rijeka. Em partida válida pela terceira rodada do Grupo C da Liga A da UEFA Nations League, os visitantes controlaram as ações do início ao fim. Com o resultado, a seleção inglesa chega a seis pontos em três jogos, enquanto os croatas permanecem com três pontos na chave.

Massacre no primeiro tempo

O domínio inglês começou cedo. Logo aos oito minutos, Harry Kane abriu o placar após assistência de Jude Bellingham. Aos 21, foi a vez do próprio Bellingham balançar as redes, com passe de Anthony Gordon. A superioridade se refletia nos números e no placar, que foi ampliado aos 39 minutos por Gordon, servido por Jarell Quansah.

Antes do intervalo, aos 45, Bukayo Saka marcou o quarto gol, novamente com assistência de Bellingham. A desvantagem fez o técnico croata S. Bilić promover três substituições simultâneas no fim da primeira etapa, sacando Petar Musa, Petar Sučić e Martin Baturina para as entradas de Igor Matanovic, Mario Pašalić e Nikola Vlašić.

Controle total e números expressivos

Na volta para o segundo tempo, o panorama não mudou. Aos 53 minutos, Kane marcou seu segundo gol no jogo, desta vez com passe de Elliot Anderson. Aos 68, Saka também anotou o seu segundo, aproveitando assistência de Kane. Para fechar a conta, aos 87 minutos, Morgan Rogers, que havia saído do banco de reservas, marcou o sétimo gol inglês, completando a terceira assistência de Bellingham na partida.

As estatísticas do confronto evidenciam a disparidade em campo. A Inglaterra, comandada por T. Tuchel, terminou com 64% de posse de bola e 19 finalizações totais, sendo 10 no alvo. Já a Croácia, apesar de tentar 11 arremates, não acertou o gol adversário nenhuma vez. Os ingleses ainda trocaram 732 passes contra 416 dos donos da casa.

As duas seleções voltam a campo pela Uefa Nations League no próximo dia 6 de outubro. A Croácia enfrenta a Espanha, enquanto a Inglaterra joga contra a República Tcheca.