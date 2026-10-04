No último sábado, 3, a Croácia perdeu por 7 a 0 para Inglaterra, diante da própria torcida em Rijeka. A derrota histórica foi um baque para toda a equipe da casa, em especial, ao capitão e ídolo Luka Modric.

“É difícil encontrar uma explicação para uma atuação como essa, sem vencer duelos, sem faltas, sem agressividade. Em 20 anos que estou aqui, é a primeira vez que eu sinto vergonha depois de um jogo”, desabafou o veterano de 41 anos, em entrevista pós-jogo.

Para ele, ser derrota por uma equipe melhor não seria problema: “Mas perder assim e arruinar a reputação que construímos nos últimos anos é inaceitável. Eu estou muito envergonhado.”

Modric foi substituído aos 12 minutos da etapa final, quando a partida já estava 5 a 0. “A sensação era de que tínhamos quatro ou cinco jogadores a menos. Foi uma noite catastrófica”, concluiu.

Essa foi a segunda goleada consecutiva sofrida pela Croácia que, na rodada anterior, havia perdido por 4 a 1 para Espanha — justamente o adversário da próxima rodada, na terça, 6, em jogo na cidade croata de Split.