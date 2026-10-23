O Campeonato Brasileiro pode estender a zona de classificação para a Libertadores e alcançar a formação de um G9. Originalmente, o Brasileirão distribui cinco vagas diretas para a fase de grupos uma para a preliminar, além das vagas destinadas via Copa do Brasil. Contudo, os desdobramentos de títulos nas copas continentais e nacionais podem repassar as vagas para posições subsequentes na tabela.

Como funciona o repasse de vagas para a Libertadores?

A ampliação do grupo de classificados acontece quando o campeão de um torneio eliminatório encerra a competição nacional já posicionado dentro da zona tradicional de acesso. Nesses casos, a vaga assegurada pelo título do torneio de mata-mata não é descartada: ela é herdada pelo clube mais bem colocado na tabela da Série A que ainda não possui vaga garantida.

Os cenários que viabilizam o G9 dependem diretamente das seguintes situações:

Campeão da Copa do Brasil no G6: o vencedor do torneio nacional terminando entre os primeiros colocados abre automaticamente mais uma vaga via Brasileirão. Palmeiras e Atlético-MG podem ocupar esse posto

o vencedor do torneio nacional terminando entre os primeiros colocados abre automaticamente mais uma vaga via Brasileirão. Palmeiras e Atlético-MG podem ocupar esse posto Título continental na Libertadores: se o Palmeiras for campeão da Libertadores, sua vaga como detentor do troféu abre uma nova posição na tabela

se o Palmeiras for campeão da Libertadores, sua vaga como detentor do troféu abre uma nova posição na tabela Conquista da Sul-Americana: se o Atlético-MG vencer a Copa Sul-Americana e encerrar a Série A entre os classificados (G6 ou G7) também empurra a linha de corte para baixo.

se o Atlético-MG vencer a e encerrar a Série A entre os classificados (G6 ou G7) também empurra a linha de corte para baixo. Vice-campeão na Copa do Brasil: o vice-campeão da copa nacional tem uma vaga na fase preliminar da Libertadores, mas se o Atlético-MG ou Palmeiras forem os vices, essa vaga será redirecionada para o Brasileirão. Grêmio e Vasco ainda disputam as semifinais, o que poderia anular este cenário

Qual o impacto para os clubes na tabela?

A confirmação de um G9 altera os objetivos de equipes que brigam na metade superior da classificação, como São Paulo e Santos. Clubes que antes miravam apenas vaga intermediária passam a disputar diretamente a chance de disputar a fase preliminar ou a fase de grupos do principal torneio da Conmebol na temporada seguinte.

Outros clubes que estão mais acima e brigam atualmente por uma vaga direta na fase de grupos, como Athletico-PR, Cruzeiro, Fluminense e Bahia, podem ser beneficiados pelo bom desempenho de Atlético-MG e Palmeiras nas copas.

Vale ressaltar que, se Grêmio ou Vasco forem campeões da Copa do Brasil e rebaixados no Brasileirão, essa vaga também será redirecionada. Isso porque a Conmebol não permite times fora da elite nacional dos países a disputar a Libertadores.