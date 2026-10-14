O Atlético-MG construiu uma vantagem expressiva nas semifinais da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (14), o Galo impôs seu ritmo na Arena MRV, em Belo Horizonte, e venceu o inédito confronto contra o Montevideo City Torque por 3 a 0.

Com o resultado no jogo de ida, a equipe mineira leva um saldo confortável para a decisão da vaga no Uruguai. Na outra semifinal, o Vasco da Gama bateu o Boca Juniors por 1 a 0 na Bomobonera.

Pressão, gols anulados e alívio

Apoiado por uma invencibilidade que agora chega a 15 jogos em sua casa, o Atlético assumiu a iniciativa desde o apito inicial. A equipe comandada por E. Domínguez controlou a posse de bola, que fecharia em 65%, e empurrou os uruguaios para o campo de defesa. A superioridade quase se transformou em vantagem cedo, mas a arbitragem anulou dois gols atleticanos na primeira metade da etapa inicial, marcados por Renan Lodi e Lyanco.

O Montevideo City, postado em um 5-4-1 pelo técnico Marcelo Méndez, encontrava dificuldades para desenvolver seu jogo, mas quase surpreendeu aos 34 minutos. Silvera cruzou e Salomón cabeceou forte, obrigando o goleiro Gabriel Delfim a fazer uma defesa impressionante para evitar o gol visitante. O susto acordou o ataque alvinegro, que respondeu de forma letal. Aos 37, Cuello fez grande jogada pela direita e acionou Victor Hugo, que tocou para Reinier mandar para o fundo das redes. Apenas cinco minutos depois, o próprio Reinier serviu Bernard, que arrancou pela esquerda e bateu rasteiro no canto de Torgnascioli para ampliar.

Controle absoluto e golpe final

Na volta do intervalo, o cenário de domínio se manteve. O time uruguaio tentou adiantar as linhas para diminuir o prejuízo, mas esbarrou na solidez defensiva do Galo e terminou a partida com apenas uma finalização certa no alvo. O jogo ficou mais cadenciado, com a bola circulando pelo meio-campo e o Atlético administrando o relógio, sem sofrer grandes sustos.

Publicidade Continua após a publicidade

As substituições na reta final deram fôlego novo aos donos da casa e definiram o placar. Aos 35 minutos, Mamady Cisse, que havia saído do banco, encontrou Renan Lodi aberto pela esquerda. O lateral cruzou rasteiro e Thiago Borbas, acionado na vaga de Reinier minutos antes, bateu de primeira para fechar a conta em 3 a 0, coroando uma atuação com 16 finalizações totais contra apenas seis do adversário.

Cenário para a volta e próximos compromissos

Com o triunfo elástico, o Atlético-MG leva uma vantagem de três gols para o jogo de volta, que será disputado na próxima quarta-feira, 21 de outubro, com o Montevideo City atuando diante de sua torcida.

Antes de decidir seu futuro no torneio continental, o Galo volta a campo neste sábado (17) para enfrentar o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro Série A.