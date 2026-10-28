A Conmebol divulgou oficialmente os detalhes sobre a comercialização de ingressos para a grande final da Copa Sul-Americana de 2026, entre o Atlético-MG e o Boca Juniors. A decisão em partida única será disputada no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
Como funciona o cronograma de vendas dos ingressos
Segundo a entidade sul-americana, o processo de venda das entradas ocorre de maneira escalonada. A fase inicial foi direcionada para a torcida local colombiana.
A venda dos ingressos para o público geral começará nesta sexta-feira, 30. A entidade ainda não informou a data e o horário da comercialização dos ingresos para as torcidas de Atlético-MG e Boca Juniors.
A aquisição dos bilhetes deve ser realizada exclusivamente por meio do site oficial de vendas da Conmebol.
Quais são os setores e valores da final da Sul-Americana?
Os bilhetes para o confronto foram divididos em três setores, sendo dois deles dedicados exclusivamente às torcidas do Galo e do Boca. As tarifas são cotadas em dólares americanos de acordo com o posicionamento na arena:
- Categoria 1 (público geral): USD 250
- Categoria 2 (público geral): USD 180
- Categoria 3 (exclusiva para torcedores dos clubes finalistas): USD 90