A Conmebol divulgou oficialmente os detalhes sobre a comercialização de ingressos para a grande final da Copa Sul-Americana de 2026, entre o Atlético-MG e o Boca Juniors. A decisão em partida única será disputada no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

Como funciona o cronograma de vendas dos ingressos

Segundo a entidade sul-americana, o processo de venda das entradas ocorre de maneira escalonada. A fase inicial foi direcionada para a torcida local colombiana.

A venda dos ingressos para o público geral começará nesta sexta-feira, 30. A entidade ainda não informou a data e o horário da comercialização dos ingresos para as torcidas de Atlético-MG e Boca Juniors.

A aquisição dos bilhetes deve ser realizada exclusivamente por meio do site oficial de vendas da Conmebol.

Quais são os setores e valores da final da Sul-Americana?

Os bilhetes para o confronto foram divididos em três setores, sendo dois deles dedicados exclusivamente às torcidas do Galo e do Boca. As tarifas são cotadas em dólares americanos de acordo com o posicionamento na arena:

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