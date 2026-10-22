A classificação do Atlético-MG para a decisão da Copa Sul-Americana, aos trancos e barrancos, rendeu críticas da imprensa argentina. O canal DeporTV cricou o futebol apresentado pelo time brasileiro na partida de volta da semifinal diante do Montevideo City Torque, no Uruguai.

O canal argentino apontou uma queda expressiva de rendimento: “O Atlético Mineiro pareceu esgotar todo o seu potencial no jogo de ida disputado na semana passada em Belo Horizonte, porque nesta quarta-feira, no despovoado estádio Centenário, em Montevidéu, apresentou uma versão fraca de equipe que, se a repetir na final do sábado, 21 de novembro, na cidade colombiana de Barranquilla, abrirá uma grande chance para o Boca Juniors vencer essa final”.

Além da atuação na semifinal, o canal argentino criticou a qualidade do elenco do Atlético-MG, destacando a ausência de jogadores de destaque e a oscilação do time ao longo da temporada. A irregularidade foi ressaltada como um fator preocupante para a decisão da Sul-Americana.

A equipe mineira assegurou a vaga na final graças a vantagem de 3 a 0 construída no duelo de ida, na Arena MRV. No confronto de volta, o time uruguaio venceu por 2 a 0, com gols marcados nos acréscimos por Kevin Silva e Gary Kagelmacher.

Ao projetar a decisão continental, a análise do DeporTV apontou o Boca Juniors em melhores condições técnicas e com favoritismo para a final. O clube argentino avançou ao superar o Vasco em pleno Maracanã e buscará a terceira taça no torneio.

A final da Sula será no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.