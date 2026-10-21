Após a vitória do Boca Juniors por 3 a 1 sobre o Vasco no Maracanã, que garantiu a classificação argentina para a final da Copa Sul-Americana, o atacante Ángel Romero explicou a cobrança ao volante Thiago Mendes logo após o apito final. Na zona mista, o atleta xeneize revelou o que disse ao atleta vascaíno.

“Só que ele tem que respeitar a camisa. Não só do Boca, mas qualquer camisa tem que respeitar. Ainda mais do Boca, que tem uma história muito grande. Ele provocou no primeiro jogo, postando uma foto em que ele estava rasgando o escudo do clube. Isso não pode acontecer, um jogador profissional. Só falei para ele isso”, revelou Romero.

O motivo do atrito entre os jogadores

A tensão entre os atletas teve início ainda no confronto de ida das semifinais, quando o Vasco superou o Boca por 1 a 0, na Bombonera. Na ocasião, Thiago Mendes compartilhou nas redes sociais uma foto em que aparecia rasgando o escudo do clube de Buenos Aires. Após a publicação, o volante foi alvo de racismo da torcida argentina, apagou a postagem e se desculpou.

“Quero esclarecer sobre um repost que fiz na madrugada e que já foi apagado. Na emoção e na adrenalina do jogo, acabei repostando várias publicações de pessoas que me marcaram, como sempre faço, e não me atentei aos detalhes de uma das imagens. Assim que percebi, apaguei a publicação”, iniciou.

“Em nenhum momento tive a intenção de desrespeitar o Boca Juniors, sua história ou sua torcida. Peço desculpas a quem possa ter se sentido ofendido. Foi algo totalmente sem intenção. A rivalidade faz parte do futebol, mas o respeito está acima de qualquer resultado”, finalizou.

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Final da Sul-Americana

O Boca Juniors aguarda o vencedor de Atlético-MG e Montevideo City Torque, cuja partida de volta acontece nesta quarta-feira, 21, para saber quem será seu adversário na final da Sul-Americana. A grande decisão está marcada para o dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.