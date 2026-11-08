Apoiado por 24 mil torcedores em São Januário, o Vasco fez o que precisava no tempo normal neste domingo, 8: venceu o Palmeiras por 2 a 1 e igualou o placar agregado da semifinal da Copa do Brasil. No entanto, a estrela do goleiro Carlos Miguel brilhou na disputa de pênaltis. Com duas defesas, o arqueiro garantiu o triunfo alviverde por 5 a 4 nas penalidades e carimbou o passaporte do Verdão para a grande decisão do torneio.

Vantagem zerada no primeiro tempo

Com a necessidade de reverter a derrota por 1 a 0 na ida, o time comandado por Pedro Emanuel adotou uma postura ofensiva, terminando a partida com 53% da posse de bola. O Palmeiras, por sua vez, assustou nos contra-ataques e parou no travessão duas vezes na etapa inicial, com Flaco López e Jhon Arias.

Aos 16 minutos, a pressão carioca surtiu efeito: Cuiabano foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro para Facundo Colidio bater de primeira e abrir o placar. O Verdão tentou responder e exigiu que Léo Jardim trabalhasse, com o goleiro vascaíno fazendo grande defesa em desvio de Mauricio na pequena área.

Empate palmeirense e resposta cruzmaltina

Na volta do intervalo, o Palmeiras conseguiu o empate. Aos 55 minutos, Lucas Evangelista inverteu a jogada na esquerda para Joaquín Piquerez, que fintou a marcação e bateu bonito de direita para igualar o marcador.

O resultado classificava os visitantes, e o Vasco precisou se lançar novamente ao ataque em um gramado pesado pela chuva no Rio de Janeiro. Aos 67 minutos, o Cruzmaltino promoveu a entrada de Jose Luis Rodriguez.

Publicidade Continua após a publicidade

A alteração foi decisiva: aos 76 minutos, Alan Lescano ajeitou uma cobrança e Puma Rodriguez encheu o pé para colocar os donos da casa novamente na frente, fechando o placar em 2 a 1 e levando a decisão para as penalidades, já que o agregado ficou empatado em 2 a 2.

Carlos Miguel decide nos pênaltis

Na marca da cal, o brilho foi dos goleiros, mas Carlos Miguel levou a melhor. O arqueiro palmeirense defendeu logo a primeira cobrança vascaína, batida por Lescano. O Vasco seguiu vivo graças a Léo Jardim, que foi buscar o chute de Agustin Giay.

Com o empate em 4 a 4 nas cinco primeiras cobranças, a disputa foi para as alternadas. Marlon Freitas converteu para o Palmeiras, e Carlos Miguel voltou a brilhar ao acertar o canto e defender o chute de Andrés Gómez, selando a classificação por 5 a 4.

Próximos passos e a grande final

Com a vaga garantida, o Palmeiras avança à final da Copa do Brasil e enfrentará o Grêmio, em jogo único, no dia 6 de dezembro, em Brasília, em busca do seu quinto título na competição.

O Vasco, que buscava o bicampeonato, volta as atenções para o Brasileirão. O Cruzmaltino entra em campo no próximo sábado, 14, contra a Chapecoense, fora de casa. Já o Verdão visita o Cruzeiro na quarta-feira da próxima semana, 18.