Neste sábado, 7, o técnico Gustavo Alfaro convocou o Paraguai para os amistosos da seleção durante a Data Fifa contra Singapura e Japão, nos dias 13 e 17 de novembro. A lista conta com cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro.

São eles: Bobadilla, do São Paulo; Caballero, do Santos; Gustavo Gómez e Maurício, do Palmeiras; e Villasanti, do Grêmio.

A partidas serão jogadas em Singapura, onde o Brasil também enfrentará os mesmo rivais, nos dias 14 e 17 de novembro.

Convocados do Paraguai

  • Goleiros
    Orlando Gill (Lille Olympique – FRA);
    Gastón Olveira (Olimpia – PAR);
    Santiago Rojas (Nacional – PAR);
    Facundo Insfrán (Al-Wahda – EAU).
  • Defensores
    Gustavo Gómez (Palmeiras);
    Omar Alderete (Sunderland-ING);
    Junior Alonso (Atlanta United-EUA);
    Clever Ferreira (Atlético Tucumán-ARG);
    Mateo Gamarra (Olimpia-PAR);
    Mauro Coronel (Nacional-PAR);
    Juan Cáceres (Dinamo Moscou-RUS);
    Alexandro Maidana (Atlético Talleres-ARG);
    Alan Benítez (Libertad-PAR);
    Damián Bobadilla (São Paulo).
  • Meio-campistas
    Hugo Cuenca (Celta de Vigo Fortuna-ESP);
    Eduardo Delmás (Olimpia-PAR);
    Diego Gómez (Brighton-ING);
    Maurício Magalhães (Palmeiras);
    Matías Galarza (Inter Miami-EUA);
    Mathías Villasanti (Grêmio);
    Braian Ojeda (Orlando City-EUA).
  • Atacantes
    Miguel Almirón (Atlanta United-EUA);
    Julio Enciso (Ipswich Town-ING);
    Gustavo Caballero (Santos);
    Allan Wlk (Lanús-ARG);
    Hugo Benítez (Nacional-PAR);
    Robert Morales (Pumas UNAM-MEX).

Data Fifa

A última Data Fifa de 2026 para o futebol masculino acontece entre os dias 9 e 17 de novembro.

Além dos amistoso citados da seleção brasileira e do Paraguai, a Europa ferve com o fechamento da fase de grupos da Liga das Nações. Destque para o super clássico entre Itália x França.

Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.
Seguir no Google