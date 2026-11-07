Neste sábado, 7, o técnico Gustavo Alfaro convocou o Paraguai para os amistosos da seleção durante a Data Fifa contra Singapura e Japão, nos dias 13 e 17 de novembro. A lista conta com cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro.
São eles: Bobadilla, do São Paulo; Caballero, do Santos; Gustavo Gómez e Maurício, do Palmeiras; e Villasanti, do Grêmio.
A partidas serão jogadas em Singapura, onde o Brasil também enfrentará os mesmo rivais, nos dias 14 e 17 de novembro.
Convocados do Paraguai
- Goleiros
Orlando Gill (Lille Olympique – FRA);
Gastón Olveira (Olimpia – PAR);
Santiago Rojas (Nacional – PAR);
Facundo Insfrán (Al-Wahda – EAU).
- Defensores
Gustavo Gómez (Palmeiras);
Omar Alderete (Sunderland-ING);
Junior Alonso (Atlanta United-EUA);
Clever Ferreira (Atlético Tucumán-ARG);
Mateo Gamarra (Olimpia-PAR);
Mauro Coronel (Nacional-PAR);
Juan Cáceres (Dinamo Moscou-RUS);
Alexandro Maidana (Atlético Talleres-ARG);
Alan Benítez (Libertad-PAR);
Damián Bobadilla (São Paulo).
- Meio-campistas
Hugo Cuenca (Celta de Vigo Fortuna-ESP);
Eduardo Delmás (Olimpia-PAR);
Diego Gómez (Brighton-ING);
Maurício Magalhães (Palmeiras);
Matías Galarza (Inter Miami-EUA);
Mathías Villasanti (Grêmio);
Braian Ojeda (Orlando City-EUA).
- Atacantes
Miguel Almirón (Atlanta United-EUA);
Julio Enciso (Ipswich Town-ING);
Gustavo Caballero (Santos);
Allan Wlk (Lanús-ARG);
Hugo Benítez (Nacional-PAR);
Robert Morales (Pumas UNAM-MEX).
Data Fifa
A última Data Fifa de 2026 para o futebol masculino acontece entre os dias 9 e 17 de novembro.
Além dos amistoso citados da seleção brasileira e do Paraguai, a Europa ferve com o fechamento da fase de grupos da Liga das Nações. Destque para o super clássico entre Itália x França.