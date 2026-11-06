O Grêmio decide uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG neste sábado, 7, às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Como venceu o confronto de ida por 2 a 0, em Porto Alegre, a equipe gaúcha pode perder por até um gol de diferença para avançar à grande decisão nacional.

A comissão técnica tricolor lida com duas incógnitas para montar o setor defensivo. O lateral-esquerdo Marlon sente dores na panturrilha direita após sofrer uma pancada no jogo de ida e passará por nova avaliação médica antes da partida. Caso o titular seja vetado, Caio Paulista inicia o confronto.

Na zaga, Gustavo Martins cumpre suspensão automática após receber cartão vermelho no confronto de ida. A ausência deixa aberta a disputa pela titularidade: o técnico Renato Portaluppi avalia escalar Kannemann diretamente na linha defensiva ou recuar Noriega para a zaga, alternativa que abriria uma vaga para Dodi no meio-campo.

O Grêmio terá novidades importantes após poupar atletas no compromisso recente pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius cumpriram suspensão na competição por pontos corridos e retornam ao time titular. Além deles, peças poupadas na última rodada voltam aos onze iniciais: João Pedro, Wallace, Balbuena, Enamorado e Amuzu.

Provável escalação do Grêmio

Weverton; Balbuena, Wallace e Kannemann; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu.