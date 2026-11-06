O Atlético-MG ganhou uma notícia positiva para o confronto decisivo contra o Grêmio, válido pela semifinal da Copa do Brasil. O zagueiro Vitão passou por reavaliação médica, não teve constatada lesão muscular e treinou normalmente com o restante do elenco.

Como foi a liberação de Vitão no departamento médico

O defensor havia apresentado incômodo na coxa direita durante a reta final da partida contra o Botafogo, disputada pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Nilton Santos. Na ocasião, o atleta precisou ser substituído por Vitor Hugo após disputar uma jogada aérea defensiva.

Os exames de imagem realizados na reapresentação não apontaram nenhuma ruptura ou lesão estrutural nas fibras musculares. Com a constatação de apenas fadiga e dores pontuais, o jogador foi liberado pelo departamento médico para retomar os trabalhos com bola sem restrições.

Preparação do Atlético-MG para a decisão

Livre de dores, o defensor participou de todas as atividades táticas e físicas comandadas pelo técnico Eduardo Domínguez no centro de treinamento da Cidade do Galo. A presença do atleta encorpa a linha de zaga atleticana na preparação para tentar reverter a vantagem construída pela equipe gaúcha no torneio eliminatório.