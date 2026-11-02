Renato Gaúcho está satisfeito com a vantagem gremista para cima do Atlético-MG. A equipe comandada por ele conseguiu botar dois gols de vantagem sobre o rival, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil de 2026.

Em entrevista coletiva, Renato destacou a preparação para o encontro com a equipe mineira — em especial, aquela que garantiu a abertura do placar do jogo: “É treinamento. Muita gente vai pensar que nós achamos o gol do Carlos Vinícius, mas é treinado. Nós temos duas, três jogadas com a bola parada, quando a bola está com o Weverton. Então nós treinamos, e uma dessas jogadas aconteceu e saiu o gol.”

Além do destaque individual, ele também enalteceu o grupo tricolor: “Valeu pela entrega de novo da equipe, é o que eu mais cobro deles. Soubemos sofrer em determinados momentos da partida. Mas a gente não deu muitas oportunidades à equipe do Atlético. Perdemos algumas bolas, o que é normal.”

No entanto, o treinador adota cautela diante da vantagem obtida em Porto Alegre: “Uma vantagem é sempre uma vantagem, independente do tamanho que ela seja, hoje nós conseguimos um bom resultado, mas não tem nada ganho. Jogamos os primeiros 90 minutos aqui. Agora nós temos mais 90 minutos lá em Belo Horizonte. A gente sabe da qualidade do adversário, muito bem treinado, com grandes jogadores. Eles têm todo o nosso respeito.”

Atlético-MG e Grêmio voltam a se enfrentar no próximo sábado, 7, às 18h, na MRV Arena, em Belo Horizonte.