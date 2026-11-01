O Grêmio foi cirúrgico para superar o Atlético-MG por 2 a 0 neste domingo, 1º, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Em uma partida onde teve apenas 24% de posse de bola, o time gaúcho aproveitou suas poucas chances, contou com uma assistência inusitada e grandes defesas do goleiro Weverton, e garantiu uma vantagem de dois gols para o confronto de volta.

Assistência de goleiro e eficiência letal

O jogo começou com o Atlético tentando encontrar espaços na defesa adversária, mas foi o Grêmio quem golpeou primeiro, e de forma rara. Aos 11 minutos, o goleiro Weverton fez um lançamento direto para Carlos Vinícius. O atacante dominou, livrou-se da marcação e finalizou rasteiro, da entrada da área, no cantinho do gol para abrir o placar.

Atrás no marcador, o Galo assumiu o controle da posse de bola, mas esbarrou em um sistema defensivo sólido e em uma noite inspirada de Weverton. O goleiro gremista começou a brilhar aos 36 minutos, quando defendeu um chute rasteiro de Maycon. Já na reta final da primeira etapa, Weverton tirou de soco uma finalização de Léo Duarte, e Lyanco, no rebote, chutou muito perto, assustando os donos da casa.

Gol relâmpago e pressão que não se converteu

Se o primeiro tempo começou bem para o Grêmio, a segunda etapa foi ainda melhor. Logo aos dois minutos (47 da cronologia geral), João Pedro combinou com Enamorado pela direita, chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Erick Noriega apareceu livre na área e concluiu de primeira para ampliar a vantagem.

Publicidade Continua após a publicidade

A partir daí, o cenário foi de ataque contra defesa. O Atlético-MG terminou o jogo com 19 finalizações e 14 escanteios, mas teve dificuldades para acertar o alvo. Quando conseguiu, Weverton apareceu novamente para salvar o Grêmio, espalmando uma finalização perigosa de Renan Lodi, livre na área, aos 13 minutos.

O sufoco visitante se intensificou nos acréscimos, culminando em uma cabeçada de Vitor Hugo que explodiu no travessão aos 50 minutos, mas o placar permaneceu inalterado.

Cenário para a volta e próximos passos

Com o resultado, o Grêmio leva a vantagem de dois gols para o jogo de volta e prolonga a melhor semana do técnico Renato Gaúcho, somando agora três vitórias consecutivas (contando o respiro na luta contra o rebaixamento). Já o Atlético-MG vê sua crise aumentar, amargando a quarta derrota seguida na temporada.

A decisão da vaga ficará para o próximo sábado, 7, quando o Atlético-MG recebe o Grêmio. Antes disso, as duas equipes voltam a campo na quarta-feira, 4, pela Série A do Campeonato Brasileiro: o Grêmio visita o Flamengo, enquanto o Atlético-MG encara o Botafogo fora de casa.