O Pleno do STJD rejeitou, por maioria de votos, o recurso apresentado pela Procuradoria em sessão realizada na manhã desta quinta-feira, 15, que pedia para aumentar a punição contra

o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, por lance com o zagueiro Ruan Tressoldi, do Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Decisão dos auditores no tribunal

A Procuradoria da 5ª Comissão Disciplinar tentava reformar a sentença de primeira instância e pleiteava uma punição de três jogos de suspensão para o jogador. No entanto, os auditores entenderam que a penalidade inicial, que era de um jogo convertido em advertência, atendeu aos critérios de proporcionalidade para a jogada ocorrida no confronto de ida, disputado em 25 de agosto.

Relembre o lance

O lance em questão envolveu Kaio Jorge e Ruan Tressoldi no clássico mineiro pelas quartas da Copa do Brasil. O zagueiro atléticano pulou para cabecear a bola, mas o centroavante da Raposa deslocou o jogador rival por baixo, o que causou uma queda de ponta-cabeça do defensor do Galo.

No momento da dividida, jogadores do Atlético partiram para cima de Kaio e o lance gerou uma pequena confusão em campo. O árbitro da partida,

Flávio Rodrigues de Souza, marcou falta, mas não aplicou o cartão.

Disponibilidade para os próximos jogos

Com a confirmação da sentença original e o cumprimento da advertência, o atacante cruzeirense não possui pendências disciplinares no tribunal. O jogador segue normalmente à disposição do clube mineiro para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro Série A.