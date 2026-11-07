O Grêmio é o primeiro finalista da Copa do Brasil 2026. Na noite deste sábado, 7, a equipe gaúcha suportou o volume ofensivo do Atlético-MG, empatou por 1 a 1 na Arena MRV, em Belo Horizonte, e garantiu a classificação.

Como havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, o Tricolor avançou com o placar agregado de 3 a 1. Renan Lodi abriu o marcador para os donos da casa, mas Carlos Vinícius deixou tudo igual, frustrando a tentativa de virada alvinegra.

Pressão alvinegra e brilho de Weverton

Precisando vencer por pelo menos dois gols de diferença para forçar os pênaltis, o Atlético-MG adotou uma postura agressiva desde o apito inicial. A equipe comandada pelo técnico Domínguez dominou as ações, terminando a partida com 77% de posse de bola e incríveis 30 finalizações.

No entanto, o Galo esbarrou em uma noite inspirada do goleiro Weverton, que somou sete defesas no confronto. O arqueiro gremista começou a trabalhar cedo, parando tentativas de Kevin Castaño e Vitão antes dos 15 minutos.

A insistência dos donos da casa deu resultado aos 26 minutos. Após receber passe de Bernard na entrada da área, Renan Lodi conduziu sem marcação e acertou um belo chute no ângulo esquerdo de Weverton, abrindo o placar e incendiando a torcida na Arena MRV.

Eficiência gaúcha esfria a reação

Apesar do amplo domínio atleticano, o Grêmio mostrou uma eficiência cirúrgica para esfriar a reação adversária. Em única finalização no gol durante toda a partida, a equipe de Renato Gaúcho chegou ao empate. Aos 38 minutos, Erick Noriega levantou a bola da quina da área pela esquerda, e Carlos Vinícius subiu entre três marcadores para testar para o fundo das redes, marcando o quinto gol nesta edição do torneio.

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Chuva, expulsão e vaga garantida

No segundo tempo, o cenário se manteve com o Atlético-MG rondando a área gremista, mas com dificuldades para furar o forte bloqueio defensivo. A situação ficou ainda mais dramática com a forte chuva que caiu em Belo Horizonte, deixando o campo encharcado.

Weverton voltou a aparecer de forma decisiva aos 27 minutos, fechando o ângulo em finalização rasteira de Renan Lodi, que havia recebido grande passe de Fred.

Na reta final, o desespero tomou conta do time mineiro. Aos 42 minutos, o zagueiro Vitão cometeu falta dura em Martin Braithwaite. Após revisão recomendada pelo VAR, o árbitro Ramon Abatti Abel aplicou o cartão vermelho direto, deixando o Atlético-MG com um a menos. Com a vantagem numérica e no placar agregado, o Grêmio apenas administrou os minutos finais para confirmar a vaga.

Com o resultado, o Grêmio avança à grande final da Copa do Brasil e já tem vaga garantida na próxima Libertadores, aguardando agora o vencedor do confronto entre Palmeiras e Vasco.

O Atlético-MG volta a campo no próximo sábado, 14, quando visita o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio joga dia 18, recebendo o Bahia, também pela Série A.