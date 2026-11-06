O departamento médico do Atlético Mineiro liberou nesta sexta-feira, 6, o volante Fred e o atacante Mateo Cassierra, que se recuperaram de lesões musculares e voltam a ser opção para o técnico Eduardo Domínguez.

A dupla está à disposição para a partida decisiva contra o Grêmio, agendada para este sábado, 7, às 18h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, válida pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

Fred não atuava pelo Galo desde o dia 6 de outubro, quando enfrentou o Athletico Paranaense, enquanto Cassierra estava afastado dos gramados desde o confronto contra o Red Bull Bragantino, no dia 3 do mesmo mês. Além da liberação dos dois atletas, o zagueiro Ruan já havia sido liberado anteriormente, e o defensor Vitão teve lesão descartada após avaliação médica por dores sentidas na partida contra o Botafogo, na última quarta, 4.

Com as atualizações, o departamento médico atleticano permanece ocupado apenas pelo meio-campista Victor Hugo e pelos atacantes Reinier e Thiago Borbas.

Para garantir vaga na decisão do torneio nacional, o Galo precisará reverter a desvantagem construída no confronto de ida, na Arena do Grêmio, onde o time gaúcho venceu por 2 a 0. A equipe mineira necessita de uma vitória por três ou mais gols de diferença para avançar diretamente no tempo normal. Um triunfo alvinegro por dois gols de margem levará a disputa da vaga para a cobrança de pênaltis.