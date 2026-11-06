O atacante Ramón Sosa avançou em sua recuperação física e participou dos trabalhos no gramado com o elenco do Palmeiras nesta sexta-feira, 6, na Academia de Futebol. O paraguaio iniciou o processo de transição física após se recuperar de um desconforto na coxa direita, que o afastava das partidas desde 24 de outubro.

A presença do atleta no gramado ocorre na abertura dos preparativos para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A equipe alviverde visita o Vasco no domingo, 8, às 17h (de Brasília), em São Januário. Por ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0, o time treinado por Abel Ferreira joga pelo empate para avançar à final.

O treinamento marcou a reapresentação após a goleada por 6 a 1 contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Os titulares que atuaram mais de 45 minutos cumpriram cronograma regenerativo na parte interna do centro de excelência, enquanto os demais atletas fizeram atividades técnicas em campo reduzido.

Enquanto o paraguaio aproxima-se do retorno, o atacante Paulinho continua em tratamento de trauma na panturrilha direita e segue fora.