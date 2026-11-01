O Palmeiras deu um passo importante rumo à decisão da Copa do Brasil 2026. Na tarde deste domingo, 1º, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Vasco por 1 a 0 no Nubank Parque, em São Paulo, no jogo de ida da semifinal.
Com um volume de jogo superior durante a maior parte dos 90 minutos, os donos da casa construíram o placar com Maurício, ainda na etapa inicial, e garantiram a vantagem para o confronto de volta.
Jogadores do Palmeiras reunidos contra o Vasco (Alexandre Battibugli/PLACAR)
Domínio alviverde e gol cedo
Apoiado por mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras assumiu o controle das ações desde o apito inicial, empurrando o Vasco para o seu campo de defesa. A primeira grande chance veio aos seis minutos, quando Giay cruzou e Flaco López, livre, finalizou para fora.
A pressão constante, refletida nos 60% de posse de bola ao longo do jogo, deu resultado aos 24 minutos. Marlon Freitas rolou da esquerda e Maurício bateu no canto direito de Léo Jardim para abrir o placar.
Mesmo em desvantagem, o time carioca encontrava dificuldades para sair jogando e apostava em raros contra-ataques. O cenário quase piorou para os visitantes aos 41 minutos: após saída desesperada de Léo Jardim, Giay cruzou, Arias cabeceou e Paulo Henrique salvou em cima da linha, evitando o segundo gol palmeirense antes do intervalo.
Susto, expulsão e vantagem mantida
Na volta para o segundo tempo, o confronto ganhou ares de equilíbrio. O Vasco tentou adiantar suas linhas e chegou a assustar. Aos 31 minutos da etapa final, Colidio ajeitou para Cuiabano, que encheu o pé dentro da área e obrigou o goleiro Carlos Miguel a fazer uma grande defesa para salvar o Palmeiras.
No entanto, a reação vascaína sofreu um golpe duro logo na sequência. Aos 32 minutos, Alan Saldivia cometeu falta em Vitor Roque e recebeu o cartão vermelho direto. Com um homem a menos, o técnico Pedro Emanuel recuou a equipe para evitar um prejuízo maior.
O Palmeiras, que terminou a partida com 19 finalizações contra apenas seis do adversário, tentou ampliar a vantagem nos minutos finais, mas esbarrou na retranca cruzmaltina.
Com o resultado, o Palmeiras leva a vantagem de um gol para o jogo de volta, marcado para o próximo domingo, 8, no Rio de Janeiro. Antes da decisão, as duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro Série A: o Vasco visita o Athletico-PR na quarta, 4, enquanto o Palmeiras recebe o Remo na quinta, 5.