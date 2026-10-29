O técnico Abel Ferreira afastou qualquer possibilidade de o Palmeiras deixar o Brasileirão em segundo plano nesta reta final de temporada. Em entrevista coletiva concedida após o empate por 0 a 0 contra o Santos, na Vila Belmiro, o comandante garantiu que a equipe manterá empenho máximo para buscar a liderança.

“Não, não vamos abrir mão de nada. Aconteça o que acontecer (entre Flamengo e Vasco), nós seguimos lutando pelo título”, afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva pós-jogo.

O Palmeiras soma 70 pontos no Brasileirão, igual ao Flamengo, mas está na vice-liderança por conta do número de vitórias. Enquanto o clube alviverde acumula 20 vitórias, a equipe rubro-negra possui 21.

Planejamento do elenco para as rodadas decisivas

A postura comunicada pela comissão técnica reforça a estratégia do clube alviverde de encarar todas as partidas com força máxima viável. Abel avaliou o desempenho recente do time em campo e reiterou que a meta imediata consiste em pontuar jogo a jogo para manter o time na briga direta pela taça do Brasileirão.

“Não vou mudar o discurso se ficar mais ou menos difícil, vamos encerrar os jogos da forma que temos que encarar É cansativo falar das mesmas coisas, de como se marcam jogos depois da Data Fifa, como se deixam jogar em gramados sem condições, cansativo falar que os jogadores não têm descanso. E dizem ser impossível lutar por todas competições”, iniciou Abel.

“O Palmeiras mostra que é possível, mesmo nestas condições, com jogadores lesionados, com jogadores jovens. Fomos no banco com jovens e arriscamos, e se calhar o treinador deveria dar mais chances. Pensei se poderia ter colocado o Erick Belé”, finalizou.

Além do campeonato nacional, o Palmeiras está na semifinal da Copa do Brasil e na final da Libertadores. No próximo domingo, 1º, o clube alviverde enfrenta o Vasco, no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.