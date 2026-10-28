O Santos entra em campo pelo Campeonato Brasileiro apostando em Gabigol como sua principal referência ofensiva para o clássico contra o Palmeiras. Além de tentar superar o rival estadual, a equipe alvinegra busca encerrar um incômodo tabu em 2026: vencer o primeiro clássico disputado na Vila Belmiro durante a atual temporada.

O rival alviverde é o adversário de São Paulo que mais sofreu gols de Gabriel na carreira. Em 35 jogos, o atacante balançou as redes em 14 oportunidades, sendo oito tentos pelo Flamengo e seis pelo time santista. Para comparação, o centroavante soma dez bolas na rede diante do São Paulo e nove sobre o Corinthians ao longo de sua trajetória profissional.

Sem poder contar com Neymar, desfalque por suspensão, o clube concentra suas jogadas no camisa 9, que vive momento de destaque na equipe. Em 2026, o jogador acumula 25 gols e nove assistências em 46 jogos disputados, dividindo o posto de principal goleador da Série A com Pedro.

Nas últimas dez partidas disputadas pelo torneio de pontos corridos, o atleta anotou oito gols e concedeu uma assistência. Com essa produção ofensiva, o atacante teve participação de metade dos 18 gols marcados pelo elenco alvinegro nesse recorte recente da competição.