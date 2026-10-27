Livre no mercado desde que encerrou seu vínculo com o Santos em agosto, o lateral direito Mayke utiliza as dependências da Academia de Futebol do Palmeiras para tratar uma lesão crônica no joelho direito. O jogador de 33 anos recebeu autorização da diretoria alviverde para dar continuidade aos trabalhos de fisioterapia enquanto define o futuro de sua carreira.

O defensor chegou à Vila Belmiro na metade de 2025, mas não conseguiu manter uma sequência de partidas devido a seguidos problemas físicos. Ao todo, ele disputou 20 partidas oficiais com a camisa santista. Sem entrar em campo desde o primeiro semestre de 2026, o lateral vinha realizando atividades em separado antes de obter o encerramento do contrato.

Cobrança na CNRD e rescisão contratual

A ida do atleta ao centro de treinamento palmeirense ocorre em meio a uma cobrança formal na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). O órgão arbitral condenou o clube do litoral paulista a pagar cerca de R$ 11,3 milhões ao jogador.

A rescisão contratual foi concedida com base em pendências financeiras relatadas no processo, que englobam dois meses de salários em carteira, três meses de depósitos de FGTS, cinco meses de direitos de imagem e sete meses de luvas. O departamento jurídico santista informou que pretende recorrer da decisão.

A permissão para realizar a recuperação na Academia de Futebol apoia-se na relação estabelecida pelo lateral ao longo de sua passagem pela equipe alviverde. Entre 2017 e 2025, o atleta participou de 319 jogos oficiais e conquistou 12 títulos com a camisa do clube, com destaque para três edições do Campeonato Brasileiro e duas taças da Copa Libertadores.