O elenco do Santos se reapresentou nesta segunda-feira, 26, no CT Rei Pelé, iniciando os trabalhos para o clássico contra o Palmeiras. A partida será disputada nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, os atletas titulares no último compromisso realizaram exercícios regenerativos, enquanto os reservas participaram de treino com bola.

O técnico Cuca precisará mexer na estrutura da equipe. O atacante Neymar cumpre suspensão automática após ser expulso no confronto diante do Bahia e não enfrenta o rival alviverde.

No setor defensivo, a comissão técnica acompanha a evolução física do lateral esquerdo Gonzalo Escobar, em recuperação de desconforto muscular na coxa esquerda. O volante Willian Arão também realiza tratamento e será reavaliado antes da definição dos titulares. Gabriel Brazão, Vinicius Lira e Lucas Veríssimo seguem fora de combate.

A torcida do Peixe esgotou as entradas disponíveis para o clássico em poucas horas nesta segunda-feira. A capacidade total do estádio segue reduzida em função de intervenções estruturais nas arquibancadas.