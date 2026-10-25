Neymar chamou a atenção para ele no jogo entre Santos e Bahia, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Além de levar amarelo após confusão com Rodrigo Nestor, o camisa 10 discutiu e empurro o técnico Rogério Ceni, na sequência.

Para completar, o astro santista acabou expulso antes do início do segundo tempo, ao ser enquadrado na Lei Vini Jr., que prevê punição com cartão vermelho direto para o jogador que cobrir intencionalmente a boca com a mão ou a camisa durante uma discussão ou confronto em campo.

Em entrevista coletiva, Ceni deixou claro não ter levado o atrito entre Neymar e ele para o pessoal: “A idade é muito diferente, quando eu jogava ele era jovem ainda. É o jogador mais talentoso dessa geração. Por mais que você seja adversário, eu tenho um respeito e uma admiração futebolística. Ele é diferente de tudo. Com relação a parte comigo, zero problema, isso é do jogo, ele defende o Santos, e eu o Bahia.”

Sobre a confusão com Nestor, ele pede mais cuidado ao craque: “A parte do Nestor, ele [Nestor] deu entrevista para vocês, então fica registrado o que ele falou. Mas não tira o carinho e a admiração que eu vejo que os jovens têm com ele. É um espelho para muita gente, por isso deve ter bastantes cuidado com as ações. Sobre a parte do Nestor, não vou repetir, é algo que ele [Neymar] tem que se policiar.”

Neymar suspenso

Neymar ficará fora dos dois próximos jogos do Santos pelo Brasileirão. Cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e mais um jogo pela expulsão.

Sendo assim, ele não enfrentará Palmeiras e Bragantino e só deve retornar aos gramados após a Data Fifa.