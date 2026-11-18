O Grêmio empatou por 0 a 0 com o Bahia na noite desta quarta-feira, 18, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém a equipe gaúcha na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com 38 pontos. Já o time baiano, que entrou em campo com vaga ao menos na Sul-Americana matematicamente garantida, chega aos 54 pontos e permanece no sexto lugar da tabela.

Primeiro tempo de defesas importantes

A partida começou com as equipes se estudando no meio de campo e muitos passes errados. O Grêmio precisou mexer cedo: aos 28 minutos, Carlos Vinícius sentiu um problema físico e deu lugar a Braithwaite. Antes disso, aos 21, o time da casa teve sua primeira grande chance quando Amuzu chutou de primeira no canto direito, obrigando o goleiro Ronaldo a ir buscar. O Bahia, apostando na posse de bola, respondeu na reta final. Aos 42 minutos, David Duarte acionou Jean Lucas, que tocou para Erick Pulga soltar uma bomba cruzada, parando em ótima defesa de Weverton.

Travessão, gol anulado e desespero no fim

Na segunda etapa, o Grêmio tentou pressionar, com as jogadas passando pelos pés de Noriega, mas esbarrou na falta de pontaria e na defesa adversária. O jogo ganhou dramaticidade nos minutos finais. Aos 34 minutos do segundo tempo, Michel Araújo fez grande jogada individual, costurou a defesa gaúcha e tocou por cima na saída de Weverton, mas a bola bateu no travessão. Logo na sequência, Braithwaite soltou uma bomba cruzada para grande defesa de Ronaldo. Aos 36, o Grêmio chegou a balançar as redes de cabeça com Wallace, mas o lance foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, o Bahia quase marcou com Everton Ribeiro, que chutou prensado para mais uma intervenção de Weverton, enquanto o Grêmio terminou a partida apostando em cruzamentos desesperados na área.

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Números, sequência e próximos jogos

Os números refletem a postura das equipes: mesmo com menor posse de bola (43% contra 57%), o Grêmio finalizou o dobro de vezes (24 a 12), mas não conseguiu ser efetivo. Contando este jogo, o time gaúcho soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão. O Bahia, por sua vez, tem uma vitória, dois empates e duas derrotas no mesmo recorte. O Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira, 23, contra o Santos, fora de casa. O Bahia joga no sábado, 21, diante do Coritiba, como mandante.

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