O Bahia intensifica a avaliação interna sobre o planejamento do futebol profissional e a situação de atletas cujos vínculos se encerram em dezembro de 2026. O cenário envolve indefinições contratuais que abrangem tanto acordos definitivos quanto vínculos por empréstimo na reta decisiva da temporada.

Quais atletas estão em fim de contrato no elenco?

A lista de atletas com vínculos contratuais próximos ao término conta com jogadores experientes e peças do setor ofensivo. Entre os nomes em pauta estão o goleiro Léo Vieira, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Ademir e Willian José.

Enquanto parte desses profissionais já debate perspectivas sobre uma eventual extensão contratual, a cúpula tricolor pondera o custo-benefício e o rendimento físico-técnico apresentado ao longo do ano esportivo.

Como a diretoria do Bahia planeja a reformulação do grupo?

As definições da diretoria de futebol do Esquadrão ocorrem em conjunto com as diretrizes da comissão técnica. A avaliação prioriza critérios de equilíbrio financeiro, manutenção da competitividade e eventuais reposições no mercado para 2027.

O desfecho das negociações individuais determinará as prioridades de contratação do clube para a pré-temporada, moldando a espinha dorsal da equipe para os primeiros desafios do calendário.