Após a derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o técnico Rogério Ceni fez um diagnóstico sobre a situação do Bahia no torneio. O comandante reconheceu as dificuldades encontradas pela equipe para se firmar no pelotão de frente da competição nacional.

Qual é a avaliação de Ceni sobre a distância para o topo?

O treinador ponderou que o Bahia consegue disputar as partidas em alto nível competitivo, mas ainda esbarra em adversários mais consolidados na corrida direta pelas primeiras posições do Brasileirão.

“Existem equipes que ainda estão em um nível acima do nosso. Infelizmente, conseguimos competir, igualar as ações e até sair momentaneamente na frente, mas há times que parecem estar um pouco acima de nós”, afirmou Rogério Ceni após a partida.

Como o treinador pretende encurtar a diferença técnica?

Diante do cenário na tabela, Ceni declarou que o grupo tricolor busca compensar as disparidades por meio de entrega tática e intensidade, embora reconheça o preparo superior dos concorrentes diretos.

“Tentamos diminuir essa diferença com competitividade, luta e com a maneira como podemos criar oportunidades. Às vezes, porém, não conseguimos superar adversários que talvez estejam mais preparados hoje para brigar pela primeira, segunda ou terceira posição do campeonato”, completou.

Tropeço diante do Cruzeiro

Apesar de ter saído na frente do placar, o Bahia permitiu a virada do Cruzeiro no Mineirão. Ceni analisou o desempenho da equipe na partida e reconheceu que o time se retraiu após abrir a vantagem de um gol.

“Se impor contra o Cruzeiro é uma coisa que pouca gente conhece. A gente veio jogar um jogo coletivo, fizemos as trocas para tentar ter mais controle. Com o Everton em campo você tem mais controle, como foi nos primeiros 30 minutos. No final acho que a posse se deu mais pelo Cruzeiros se retrair, já que estava na frente do placar. Era uma questão de necessidade. O futebol brasileiro é muito assim, quem tem a vantagem retrai. A posse foi mais em função disso, o Cruzeiro deixou a bola com a gente”, disse.