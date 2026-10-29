O diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, falou sobre a situação envolvendo o atacante Willian José, que não foi relacionado pelo o clube para a partida contra o São Paulo, na noite de quarta-feira, 28. O centroavante compartilhou em suas redes sociais um vídeo com declarações ofensivas direcionadas à população nordestina após o resultado das eleições.

Cadu abriu a entrevista coletiva após o triunfo do tricolor baiano em cima do São Paulo, por 3 a 2, e comunicou que o Willian José cometeu um “erro grave”. O dirigente reforçou que esse seria o único posicionamento sobre o tema após o dueloi na Fonte Nova, em Salvador.

O que disse Cadu Santoro sobre o caso?

A exclusão do jogador da lista de relacionados foi definida como uma providência de caráter institucional. Em entrevista coletiva repercutida pelo portal ecbahia.com, o dirigente explicou a posição do clube e frisou que o conteúdo divulgado não reflete o posicionamento institucional nem o do técnico Rogério Ceni.

“Rogério falou antes do jogo, a gente viu o que aconteceu no domingo. O atleta cometeu um erro grave. Não é o que o Rogério pensa, não é o que o Bahia pensa, não é o que eu penso. Visto o que aconteceu a gente tomou decisão institucional de tirar o atleta do jogo de hoje. É um momento para o atleta refletir sobre o erro grave que cometeu”, declarou Santoro.

Quais são os desdobramentos da punição?

Além da sanção desportiva imediata adotada pelo departamento de futebol, a situação teve repercussão jurídica externa. De acordo com informações preliminares, o Ministério Público da Bahia (MPBA) instaurou procedimento por meio da Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo para apurar a conduta do atacante sob suspeita de xenofobia.

A diretoria do clube reafirmou publicamente o repúdio a qualquer tipo de manifestação preconceituosa e reiterou o compromisso com a valorização de suas raízes e da torcida nordestina.