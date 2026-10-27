Diante do Bahia, nesta quarta-feira, 26, o São Paulo precisará administrar uma preocupação disciplinar com nomes importantes do elenco. De olho no confronto em Salvador nesta semana e no clássico contra o Corinthians, na rodada seguinte, a comissão técnica tricolor monitora a situação de atletas advertidos com dois cartões amarelos.
Como a comissão técnica gerencia as advertências
O clube conta com atletas importantes que acumulam dois cartões amarelos e cumprem suspensão automática caso recebam uma nova advertência. O cenário exige atenção redobrada do elenco para evitar ausências no Majestoso, que será jogado na Vila Belmiro, em Santos.
O técnico Dorival Junior não terá Artur à disposição, mas voltará a ter Calleri na lista de relacionados. O treinador poderá fazer algumas alterações a depender do risco do terceiro amarelo no duelo da Fonte Nova.
Quais jogadores tricolores estão sob risco de suspensão
A lista de atletas do elenco são-paulino pendurados com duas advertências reúne nomes que atuam frequentemente entre os titulares e opções imediatas de banco:
- Luciano
- Ferreirinha
- André Silva
- Marcos Antônio
- Sabino
Caso qualquer um desses atletas seja advertido com cartão amarelo na rodada que antecede o confronto diante do rival alvinegro, terá que cumprir suspensão automática imediata no clássico.