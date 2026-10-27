O Corinthians comunicou nesta terça-feira, 27, que o inglês Jesse Lingard sofreu fraturas na sexta e na sétima costelas. O jogador iniciou tratamento intensivo no CT Dr. Joaquim Grava e não teve prazo oficial divulgado para retorno aos jogos.

Apesar do diagnóstico ósseo, o atleta não ficará em repouso absoluto. O camisa 77 seguirá realizando atividades físicas e exercícios ao longo da semana, porém de maneira isolada do restante do elenco e sem disputa de contato físico, evitando riscos à região lesionada.

O departamento médico do clube paulista fará reavaliações clínicas diárias para monitorar a consolidação da lesão e estipular quando o atacante terá condições de trabalhar normalmente com o grupo.

Mesmo sem o problema físico, Lingard já seria desfalque certo para a comissão técnica no confronto imediato. O meia-atacante recebeu o terceiro cartão amarelo nos acréscimos contra o Vasco da Gama e cumprirá suspensão automática diante do Mirassol, na Neo Química Arena, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.