O elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira, 26, no CT Dr. Joaquim Grava e abriu a preparação para o confronto diante do Mirassol. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e será realizada na sexta-feira, 30, às 20h, na Neo Química Arena.

A reapresentação contou com desfalques nas movimentações com bola. O lateral Matheuzinho, com dores no joelho, e o atacante Jesse Lingard, com trauma na costela, permaneceram na parte interna do centro de treinamento. Por conta de índices elevados de desgaste muscular, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro também foram preservados das ações no gramado.

No departamento médico, o atacante Memphis Depay iniciou o processo de transição física no campo com a equipe de fisioterapia para tratar um edema muscular na coxa direita. Já o zagueiro Gabriel Paulista segue em recuperação de estiramento no adutor da coxa esquerda, ao lado de Raniele, Zakaria Labyad e Kayke, que cumprem reabilitação pós-cirúrgica no joelho.

Os atletas cumpriram programação em dois turnos sob o comando do técnico Clarence Seedorf. Na parte da manhã, o grupo realizou ativação física e exercícios de força na academia. Os titulares que atuaram mais de 45 minutos no compromisso anterior fizeram atividades regenerativas, enquanto os demais atletas foram a campo para trabalhos técnicos de passe e posse de bola.

No período da tarde, a comissão técnica comandou movimentações táticas focadas em pressão na saída de bola e enfrentamentos em espaço reduzido. O Corinthians está em 17º lugar, dentro da zona do rebaixamento, com 33 pontos.