O Vasco protagonizou uma virada emocionante na noite deste sábado, 24. Em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe carioca superou o Corinthians por 3 a 2 em São Januário. O grande nome da partida foi o atacante Marino Hinestroza, que saiu do banco de reservas no primeiro tempo para marcar dois gols nos minutos finais e garantir o triunfo. O resultado é dramático para o time paulista, que permanece na zona do rebaixamento da competição.

Domínio cruz-maltino e vantagem inicial

O confronto começou com o Vasco ditando o ritmo em casa. Com maior posse de bola — que fecharia o jogo em 63% contra 37% —, os mandantes pressionaram desde os primeiros minutos. Aos 11, Hugo Souza já havia evitado o gol em finalização firme de Colidio. A insistência deu resultado aos 35 minutos. Após cruzamento de Cuiabano pela esquerda, o zagueiro Gustavo Henrique se enrolou com o goleiro Hugo Souza e a bola sobrou para Jose Luis Rodriguez, o Puma, que mandou para as redes e abriu o placar. Pouco depois, o técnico Pedro Emanuel precisou mexer na equipe, promovendo a entrada de Marino Hinestroza na vaga de Andrés Gómez, que pediu atendimento médico.

Virada relâmpago do Corinthians

Na volta do intervalo, o cenário mudou drasticamente. O time comandado por Seedorf precisou de poucos minutos para reverter a desvantagem. Aos cinco minutos, Breno Bidon cruzou da meia direita e Gustavo Henrique cabeceou para empatar, redimindo-se do lance no primeiro tempo. O ímpeto visitante continuou e, aos 12 minutos, a virada se concretizou: após arremate de fora da área de Fabrizio Angileri que ia para fora, Matheus Bidu desviou de peito na entrada da pequena área e fez o segundo do Corinthians. O Vasco sentiu o golpe e passou a encontrar dificuldades para furar a defesa adversária, que se fechou bem.

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Estrela de Hinestroza brilha no fim

Na reta final, o Vasco foi para o tudo ou nada e empilhou chances. Aos 40 minutos, David, que havia entrado no segundo tempo, girou na área e exigiu grande defesa de Hugo Souza — o goleiro corintiano terminou a partida com cinco defesas, contra duas de Léo Jardim. A pressão surtiu efeito aos 43 minutos, quando a zaga paulista não cortou um cruzamento da esquerda e Hinestroza bateu de primeira para deixar tudo igual. Apenas dois minutos depois, aos 45, o golpe de misericórdia: em contra-ataque veloz pela direita, David tabelou com Hinestroza, que bateu cruzado, sem chances para o goleiro, selando o 3 a 2 para a festa dos 19.048 torcedores presentes.

Com o resultado, o Vasco chega a 38 pontos e sobe para a 13ª colocação, somando agora três vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato. Já o Corinthians vive situação delicada: estacionado nos 33 pontos, o time segue na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, amargando quatro derrotas em sua sequência mais recente de cinco partidas na Série A. O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, 29, quando faz o clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão. O Corinthians joga na sexta-feira, 30, diante do Mirassol, também pela competição nacional.