O Vasco formalizou uma proposta oficial ao Nottingham Forest, da Inglaterra, para adquirir os direitos econômicos do lateral-esquerdo Cuiabano em definitivo. A diretoria carioca busca fechar a transferência por cifras menores do que a cláusula contratual estipulada.

Valores da proposta e cláusula de compra

O contrato de empréstimo do jogador é válido até dezembro de 2026 e estabelece uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros, cerca de R$ 61 milhões na cotação atual. Para viabilizar a aquisição sem desembolsar o total previsto, o clube cruz-maltino ofereceu entre 6 e 7 milhões de euros, entre R$ 37 milhões e R$ 43,2 milhões.

A cúpula vascaína aguarda o posicionamento oficial da diretoria britânica sobre a possibilidade de flexibilização das condições financeiras. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal ge.

Momento do atleta e preferência nos bastidores

De acordo com a apuração, o jogador de 23 anos vê com prioridade a permanência em São Januário, onde se adaptou rapidamente à rotina da equipe. Na temporada, o atleta contabiliza 36 partidas disputadas, um gol marcado e seis assistências.

Com a anuência do lateral em relação ao projeto esportivo, o desfecho da negociação permanece condicionado à resposta do Nottingham Forest à investida brasileira. Na Inglaterra, o clube é o atual 16º colocado na tabela, com nove pontos, um acima da zona do rebaixamento.