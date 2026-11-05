Uma reação fulminante no segundo tempo garantiu ao Vasco uma vitória crucial na luta contra o rebaixamento. Após sair perdendo na etapa inicial, a equipe carioca marcou três vezes em um intervalo de apenas seis minutos para vencer o Athletico-PR por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, 4, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado dá fôlego aos visitantes e agrava o momento do time paranaense, que amarga uma sequência negativa na reta final da competição.

Vantagem rubro-negra no primeiro tempo

Apoiado por sua torcida, o Athletico-PR iniciou o confronto ditando o ritmo no meio de campo e empurrando o adversário para a defesa. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 22 minutos. Após receber passe de Luiz Gustavo, Steven Mendoza arriscou de canhota, de fora da área, e acertou o canto esquerdo do goleiro Léo Jardim. O Vasco, com dificuldades na marcação e na criação, pouco ameaçou a meta de Mycael antes do intervalo, enquanto Léo Jardim precisou trabalhar para evitar o segundo gol em nova finalização de Mendoza, que acabou substituído no intervalo após sentir dores na perna direita.

Seis minutos avassaladores e virada carioca

O panorama da partida mudou drasticamente após o intervalo, impulsionado pelas alterações do técnico Pedro Emanuel, que promoveu as entradas de Bruno Duarte e Facundo Colidio. Aos 16 minutos, Cuiabano cruzou forte da esquerda e o zagueiro Aguirre, ao tentar cortar, mandou contra o próprio patrimônio, empatando o duelo. Apenas dois minutos depois, Puma Rodríguez foi ao fundo pela direita e cruzou na medida para Bruno Duarte testar firme e virar o jogo. Atordoado, o Athletico-PR sofreu o golpe de misericórdia aos 22 minutos: Colidio cobrou falta da esquerda e Gabriel Pereira marcou de cabeça o terceiro gol vascaíno.

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Expulsão e protestos da torcida

A desvantagem no placar desestabilizou completamente a equipe da casa. Na tentativa de buscar uma reação, o Athletico-PR se lançou ao ataque, mas esbarrou na própria falta de controle emocional. Aos 32 minutos, Kevin Viveros cometeu falta em Cuiabano no meio de campo e, com o adversário caído, pisou em sua barriga, recebendo o cartão vermelho direto. Com um homem a menos, o Furacão não teve forças para reagir. Insatisfeita, a torcida local passou a debater com o técnico Odair Hellmann e gritou olé durante a troca de passes do Vasco nos minutos finais.

Com o resultado, o Vasco salta para a 12ª colocação, agora com 41 pontos, abrindo uma margem importante da zona de rebaixamento. Já o Athletico-PR, que estaciona nos 54 pontos na 5ª posição, chega ao quarto jogo consecutivo sem vitória no campeonato, somando um empate e três derrotas no período. O Cruzmaltino volta a campo no domingo, 08, quando recebe o Palmeiras pela Copa do Brasil 2026. O Furacão terá pela frente o Flamengo, na quarta-feira, 18, pelo Brasileirão.