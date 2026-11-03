O Vasco enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, 4, às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de buscar pontos para se distanciar da zona de rebaixamento, a equipe carioca tem o desafio de superar um longo jejum no estádio em Curitiba.

Qual é o histórico do confronto em Curitiba?

O clube carioca nunca venceu o Athletico-PR na Arena da Baixada em partidas válidas pelo Brasileirão. Desde a reinauguração da praça esportiva, em 1999, foram diversos confrontos sem que o time visitante conseguisse somar três pontos pela principal competição nacional.

O último triunfo vascaíno como visitante contra o adversário paranaense aconteceu em agosto de 2007, pela Copa Sul-Americana. Naquela ocasião, o Cruz-Maltino venceu por 4 a 2, com gols de Rubens Júnior, Abuda, Andrade e Darío Conca.

Como estão as equipes na tabela do Brasileirão?

As duas equipes chegam ao duelo com objetivos diferentes na reta decisiva da temporada. O Athletico-PR ocupa a quinta colocação, com 54 pontos, mantendo a disputa direta por uma vaga entre os primeiros colocados.

Por outro lado, o Vasco aparece na 13ª posição, com 38 pontos somados, focado em garantir estabilidade matemática contra o descenso. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Record, CazéTV e Premiere.