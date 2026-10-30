O Flamengo mostrou eficiência cirúrgica para golear o Vasco por 4 a 1 na noite desta quinta-feira, 29, no Engenhão, em clássico válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória construída por Pedro e Samuel Lino, que balançaram as redes duas vezes cada, o Rubro-Negro aproveitou o tropeço do Palmeiras na rodada para abrir três pontos de vantagem na liderança isolada da competição. O Cruzmaltino, por sua vez, segue estacionado na parte inferior da tabela.

Eficiência rubro-negra e empate rápido

O clássico começou com o Vasco mais postado na defesa e o Flamengo buscando o ataque. A postura visitante deu resultado logo aos 10 minutos: após cruzamento de Varela pela direita, Pedro apareceu bem de cabeça no meio da área para abrir o placar e encerrar seu jejum de gols. A desvantagem obrigou o time mandante a subir suas linhas, e a resposta foi imediata. Aos 15 minutos, Brenner foi ao fundo pela esquerda e rolou para trás, encontrando Lescano, que chapou de canhota no canto esquerdo de Rossi para empatar.

O jogo seguiu tenso, com muitas discussões e faltas no meio de campo. O Vasco chegou a assustar aos 37 minutos, quando Marino chutou de primeira com muito perigo. No entanto, a precisão rubro-negra voltou a fazer a diferença na reta final da primeira etapa. Aos 41 minutos, Samuel Lino recebeu na área e chutou cruzado; Léo Jardim fez grande defesa, mas Pedro empurrou o rebote para a rede, recolocando o Flamengo em vantagem antes do intervalo.

Contra-ataque e goleada confirmada

Na volta para o segundo tempo, o cenário se desenhou com o Vasco tentando pressionar e cedendo espaços. Aos oito minutos, Arrascaeta puxou contra-ataque rápido e tocou para Varela, que teve a batida travada pela zaga. A bola sobrou limpa para Samuel Lino chapar no canto esquerdo e ampliar.

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Atrás no placar, o técnico Pedro Emanuel promoveu mudanças no atacado, lançando nomes como Bruno Duarte, Tchê Tchê e Lucas Piton. O Vasco terminou a partida com 58% de posse de bola e 15 finalizações totais, mas esbarrou na falta de pontaria, acertando o alvo apenas duas vezes durante todo o jogo. Satisfeito com o resultado, o Flamengo se defendeu bem e deu o golpe de misericórdia aos 40 minutos. O zagueiro Léo Ortiz arrancou desde o campo de defesa, limpou a marcação, invadiu a área e carimbou o travessão; no rebote, Samuel Lino finalizou na gaveta esquerda para selar o 4 a 1.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Flamengo chega a 73 pontos, na 1ª colocação, abrindo vantagem na briga pelo título. A equipe, que já tinha vaga na Libertadores matematicamente garantida antes mesmo de a bola rolar, soma agora quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos pelo campeonato. Já o Vasco, que vinha de vitória, estaciona nos 38 pontos na 13ª posição, mantendo o alerta ligado contra a zona de rebaixamento.

O Vasco volta a campo no próximo domingo, 1, para enfrentar o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Cruzmaltino joga na quarta-feira, 4, contra o Athletico-PR. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Grêmio, também pela Série A.