O goleiro Léo Jardim está confirmado na equipe titular do Vasco para o clássico contra o Flamengo, disputado nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. O camisa 1 havia apresentado sintomas de virose na véspera e não participou dos treinamentos com o grupo no centro de treinamento vascaíno.

Conforme apurado inicialmente, o mal-estar sofrido na quarta-feira não tirou o atleta da partida. Após acompanhamento do departamento médico e evolução clínica durante o repouso na concentração, o jogador foi integrado à relação de atletas e vai para o confronto sem restrições físicas para atuar os noventa minutos.

O confronto no Nilton Santos é estratégico para as pretensões do time na reta decisiva da competição nacional. A equipe soma 38 pontos e ocupa a 13ª colocação na classificação da Série A após vencer o Corinthians por 3 a 2 na rodada anterior. Com o resultado, o elenco vascaíno abriu quatro pontos de vantagem em relação ao Grêmio, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.