O atacante Andrés Gómez virou dúvida no Vasco após deixar o gramado contra o Corinthians com dores no pé esquerdo. O atleta colombiano passa por avaliação contínua do departamento médico para determinar a gravidade do problema e sua disponibilidade para a sequência decisiva da equipe no Brasileirão e Copa do Brasil.

O que aconteceu na partida

O incômodo no pé ocorreu ainda durante o primeiro confronto contra o Corinthians. O atacante sentiu o incômodo no primeiro tempo e precisou ser substituído por Marino Hinestroza aos 36 minutos da etapa inicial. O substituto foi o herói da partida com dois gols para o cruz-maltino, que venceu por 3 a 2.

Gómez vinha atuando no limite físico em rodadas recentes em razão do desgaste da temporada. Em 2026, o jogador acumula 49 partidas pelo clube de São Januário, com oito gols marcados e seis assistências, sendo titular frequente no setor ofensivo.

Impacto no elenco para os próximos jogos

A condição do atleta acende o alerta na comissão técnica vascaína diante do calendário apertado. O Cruz-Maltino encara rodadas cruciais na reta decisiva do Campeonato Brasileiro e disputa as semifinais da Copa do Brasil.

Se a ausência de Gómez for confirmada nos próximos confrontos, Hinestroza surge novamente como o substituto imediato para ocupar o lado do ataque vascaíno.